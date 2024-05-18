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SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449301) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
373,18
Економія: -58,90 грн
314,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
384,23
Економія: -37,55 грн
346,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
335,81 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
318,00
Економія: -41,00 грн
277,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
335,00
Економія: -58,00 грн
277,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -58,00 грн
277,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
335,00
Економія: -58,00 грн
277,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
374,08
Економія: -67,36 грн
306,72 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
318,00
Економія: -41,00 грн
277,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
318,00
Економія: -41,00 грн
277,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
376,74
Економія: -49,86 грн
326,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
356,19 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -25,00 грн
277,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
335,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
351,18
Економія: -27,37 грн
323,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (2)
305,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
376,60
Економія: -33,16 грн
343,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
374,40
Економія: -24,48 грн
349,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн