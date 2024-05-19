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SVR СЕНСІФІН ОЧИЩАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (449293) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
544,75
Економія: -35,52 грн
509,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
504,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
511,91
Економія: -33,66 грн
478,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (2)
509,51
Економія: -31,26 грн
478,25 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
492,13
Економія: -0,99 грн
491,14 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
415,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
459,51
Економія: -7,56 грн
451,95 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
489,09
Економія: -3,35 грн
485,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
490,19 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (3)
478,80 грн