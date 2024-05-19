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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSVR СЕНСІФІН ОЧИЩАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR СЕНСІФІН ОЧИЩАЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449293) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
518,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
518,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
565,70
Економія: -16,97 грн
548,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
565,70
Економія: -16,97 грн
548,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
565,70
Економія: -16,97 грн
548,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
546,38
Економія: -76,97 грн
469,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
510,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
444,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
565,70
Економія: -16,97 грн
548,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
315,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
565,70
Економія: -16,97 грн
548,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
529,25
Економія: -15,88 грн
513,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Всього: упаковка (1)
469,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
466,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
488,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
565,70
Економія: -16,97 грн
548,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (2)
565,70
Економія: -16,97 грн
548,73 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
529,25
Економія: -15,88 грн
513,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
469,53 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
529,25
Економія: -15,88 грн
513,37 грн