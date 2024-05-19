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SVR СЕНСІФІН КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Київ (449292) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
659,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
659,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
649,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
698,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
637,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
827,55
Економія: -24,83 грн
802,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
599,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
649,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
682,27 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
649,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
698,49 грн