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SVR СЕНСІФІН КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Харків (449292) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
603,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
600,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
596,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
604,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
598,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
602,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
598,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
596,79 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
600,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
597,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (2)
601,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
599,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
598,61 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (2)
603,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
601,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
601,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
602,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (1)
601,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
601,59 грн