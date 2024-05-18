SVR СЕНСІФІН КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449292) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34