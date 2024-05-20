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SVR СЕНСІФІН AR ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одеса (449291) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
494,10 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
494,10 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
494,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
459,33 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
441,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
546,75
Економія: -109,35 грн
437,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
472,23 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
546,75
Економія: -109,35 грн
437,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
538,43
Економія: -107,32 грн
431,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
457,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
472,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
529,98
Економія: -42,70 грн
487,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
546,75
Економія: -109,35 грн
437,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
459,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
462,00 грн