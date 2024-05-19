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SVR СЕНСІФІН AR ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (449291) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
492,60
Економія: -32,11 грн
460,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
487,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
459,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (2)
459,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
494,93
Економія: -32,55 грн
462,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
492,61
Економія: -30,23 грн
462,38 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
476,11 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
401,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
441,24 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
470,96 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (3)
459,20 грн