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SVR СЕНСІФІН AR ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449291) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
473,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
464,45
Економія: -92,85 грн
371,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
511,65
Економія: -102,30 грн
409,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
527,71
Економія: -74,33 грн
453,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
493,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
462,00 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
429,30 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
401,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
472,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
450,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
441,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
546,75
Економія: -109,35 грн
437,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
455,28 грн