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SVR СЕНСІФІН AR ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Харків (449291) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
455,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
455,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
453,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
459,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
454,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
454,68 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (2)
456,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
456,73 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
424,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
397,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
397,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
455,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
455,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
503,36
Економія: -42,87 грн
460,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
487,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
532,57
Економія: -45,29 грн
487,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
472,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
457,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
528,72
Економія: -97,61 грн
431,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Свободи, 21
Всього: упаковка (2)
454,69 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
441,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
459,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
546,75
Економія: -109,35 грн
437,40 грн