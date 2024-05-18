SVR СЕНСІФІН AR ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449291) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116