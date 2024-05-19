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SVR СЕНСІФІН AR КРЕМ-ГЕЛЬ тм "SVR" 40 мл - Київ (449277) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
759,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
693,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
759,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
768,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
737,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
734,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
695,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
741,31 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (5)
527,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
744,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
740,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
742,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
607,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
563,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
750,40 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
527,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
739,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
687,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
740,20 грн