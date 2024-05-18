SVR СЕНСІФІН AR КРЕМ-ГЕЛЬ тм "SVR" 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449277) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
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Кам'янське, просп. Свободи, 34
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Елітфарм
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека інтернет цін
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Лозова, м-н 2-й, 16-А
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Всього: упаковка (1)
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Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
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Полтава, вул. Героїв України, 30
Аптека низькі ціни №1
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Полтава, вул. Європейська, 17
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Полтава, вул. Юрченка, 3
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Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А