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SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (449272) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
591,54
Економія: -38,57 грн
552,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
603,77
Економія: -55,92 грн
547,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
562,88 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
571,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
537,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (1)
562,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (2)
541,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
544,10 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
433,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
552,39
Економія: -33,89 грн
518,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
516,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (2)
562,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
565,52
Економія: -51,80 грн
513,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
562,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
482,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
510,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (2)
450,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
482,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
550,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
548,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
482,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
450,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
506,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
547,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
602,47
Економія: -59,74 грн
542,73 грн