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SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449272) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
562,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
492,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
562,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
538,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
493,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
607,36
Економія: -74,30 грн
533,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
573,80
Економія: -17,21 грн
556,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
526,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
482,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (5)
511,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
604,40
Економія: -94,67 грн
509,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
534,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
554,64 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
506,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
554,64 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
482,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
513,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
482,30 грн