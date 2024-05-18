Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігSVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 50 ЕКСТРЕМ ІНТЕНСИВНИЙ КЕРАТОРЕГ. КРЕМ П/СТІЙКИХ ЛОКАЛ. ПОТОВ. ШКІРИ СТОП И МОЗОЛ. УТВ. "Laboratoires SVR" 50 мл - Харків (449272) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
547,93 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
524,20 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
508,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
512,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
515,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
551,08 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
513,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
514,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
506,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
511,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
513,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
503,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
533,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
512,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
547,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
534,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
550,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
508,58 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
549,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
545,18 грн