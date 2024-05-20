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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігSVR КСЕРІАЛЬ 30 КРЕМ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ СТОП тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 30 КРЕМ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ СТОП тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одеса (449262) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
568,52
Економія: -62,54 грн
505,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
501,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
477,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
528,73 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
529,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
490,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
485,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
526,71
Економія: -50,32 грн
476,39 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
529,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
567,49
Економія: -49,56 грн
517,93 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
529,50 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
529,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
546,75
Економія: -16,40 грн
530,35 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
499,20 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
529,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
585,95
Економія: -17,58 грн
568,37 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
529,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
522,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
484,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
489,76 грн