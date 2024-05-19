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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігSVR КСЕРІАЛЬ 30 КРЕМ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ СТОП тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 30 КРЕМ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ СТОП тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (449262) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
526,41
Економія: -34,33 грн
492,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (3)
492,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
521,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
521,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
521,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
492,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
537,02
Економія: -49,74 грн
487,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
521,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
536,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 107
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
521,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
490,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
523,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
526,14
Економія: -32,28 грн
493,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
499,13 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
508,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
509,15 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
521,00 грн