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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігSVR КСЕРІАЛЬ 30 КРЕМ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ СТОП тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 30 КРЕМ КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ СТОП тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449262) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
536,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
503,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
536,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
514,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
521,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
524,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
497,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
525,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
585,95
Економія: -17,58 грн
568,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
560,60
Економія: -65,48 грн
495,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
540,48
Економія: -66,11 грн
474,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
585,95
Економія: -17,58 грн
568,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
497,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
576,78
Економія: -90,34 грн
486,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
505,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
484,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
487,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
487,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
585,95
Економія: -17,58 грн
568,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
485,24 грн