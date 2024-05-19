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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаSVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Львів (449261) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
874,45 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
936,11 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
740,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
931,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
970,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
910,80
Економія: -1,14 грн
909,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
907,47
Економія: -11,80 грн
895,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
735,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
898,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
940,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
874,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
931,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (4)
874,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
874,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
Всього: упаковка (1)
874,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
940,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
948,53 грн