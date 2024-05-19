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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаSVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Київ (449261) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
962,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
927,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
962,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
933,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
996,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
930,27 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
823,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
973,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
947,16 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
823,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
929,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (2)
893,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (4)
938,41 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
823,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
875,60 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
823,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
905,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
864,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
932,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (1)
937,71 грн