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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаSVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРІАЛЬ 10 КОСМЕТИЧНЕ МОЛОЧКО "ЗВОЛОЖЕННЯ І КОМФОРТ 24 ГОДИНИ" тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449261) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
836,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
940,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
809,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
947,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
833,74 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
940,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
839,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
932,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
831,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
939,44 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
902,00
Економія: -117,00 грн
785,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
836,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (2)
838,17 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
930,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (2)
834,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (2)
929,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
935,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
840,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
840,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (2)
838,29 грн