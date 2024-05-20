SVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Одеса (449249) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Адмірал
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Чорноморська
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 70
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40