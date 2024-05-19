SVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Львів (449249) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
В інших містах:
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Аптека біля ратуші
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Центральна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Рівне, вул. Соборна, 94