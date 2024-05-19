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SVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Львів (449249) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
464,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
509,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
464,85 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
465,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
488,80 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
463,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
491,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
464,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
464,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
464,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (2)
464,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
474,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
495,84
Економія: -5,96 грн
489,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
459,61
Економія: -0,88 грн
458,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
479,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
480,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
463,28
Економія: -3,87 грн
459,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
479,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (2)
509,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
464,09
Економія: -5,98 грн
458,11 грн