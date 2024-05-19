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SVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Київ (449249) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
523,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
533,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
523,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
487,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
509,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
454,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
534,60
Економія: -106,90 грн
427,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
498,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
478,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
476,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
506,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
486,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
474,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
474,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
445,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
477,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (1)
480,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
480,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
380,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
478,07 грн