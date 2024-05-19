SVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Київ (449249) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Вишгородська, 45
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47