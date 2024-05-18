Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR СЕБІАКЛЕР ЦИКАПІЛ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449249) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
479,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
474,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
480,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
495,35
Економія: -46,02 грн
449,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
477,91 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
506,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
506,83 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
510,35
Економія: -40,10 грн
470,25 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
525,00
Економія: -81,00 грн
444,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
476,79 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
508,31 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
506,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
476,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
476,95 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
477,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (3)
509,76 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
474,32 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
476,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
508,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
477,75 грн