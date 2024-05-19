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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Київ (449230) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
781,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
806,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
781,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
808,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
788,32 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
668,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
769,15
Економія: -108,34 грн
660,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
711,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
713,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
769,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
851,85
Економія: -170,35 грн
681,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
625,40 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (5)
668,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
710,29 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
625,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
687,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
656,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
851,85
Економія: -170,35 грн
681,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
656,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (4)
755,43 грн