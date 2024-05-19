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SVR СЕБІАКЛЕР МАТУЮЧИЙ ТА ПОРОЗВУЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Київ (449223) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
578,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
539,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
578,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
535,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
537,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
630,50
Економія: -126,10 грн
504,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
602,94
Економія: -70,42 грн
532,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
583,18
Економія: -71,34 грн
511,84 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
495,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
463,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
590,00
Економія: -118,00 грн
472,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
590,00
Економія: -118,00 грн
472,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
608,95
Економія: -85,78 грн
523,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
463,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
536,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
528,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
532,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
532,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
560,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
524,23 грн