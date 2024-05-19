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SVR СЕБІАКЛЕР АКТИВНИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Київ (449214) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
607,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
588,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
607,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
562,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
526,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
549,90 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
519,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
639,19
Економія: -90,03 грн
549,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
590,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
558,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
552,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
591,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
554,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
554,70 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
485,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
552,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
548,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
550,94 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
485,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (3)
513,77 грн