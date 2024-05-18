Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR СЕБІАКЛЕР АКТИВНИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR СЕБІАКЛЕР АКТИВНИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449214) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
551,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
610,41
Економія: -102,02 грн
508,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
553,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
654,15
Економія: -63,93 грн
590,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
599,32 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
597,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
555,06 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
554,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
589,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
587,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
587,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
590,26
Економія: -46,38 грн
543,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
552,71 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
549,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
551,67 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
554,56 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
586,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
587,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
550,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
548,11 грн