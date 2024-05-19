Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонSVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Київ (449208) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
729,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
729,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
707,00 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
624,34 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
717,99 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
612,15 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
583,00 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
583,00 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
583,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
583,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
735,06
Економія: -64,07 грн
670,99 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
641,30 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
684,44
Економія: -3,39 грн
681,05 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
631,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
624,34 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
689,43
Економія: -0,32 грн
689,11 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
529,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
644,78 грн