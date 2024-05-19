SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Київ (449208) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
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Черкаси, вул. Припортова, 34
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Здорова родина
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Луцьк, просп. Соборності, 43