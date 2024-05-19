Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонSVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449207) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
519,47 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
501,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
517,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
484,01 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
429,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
494,07
Економія: -69,59 грн
424,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
477,29 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
454,08 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
462,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
511,65
Економія: -102,30 грн
409,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
462,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
462,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (1)
485,63 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (4)
429,30 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
472,23 грн