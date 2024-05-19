SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449207) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Золотоустівська, 55
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 176
Мед-сервіс
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Мед-сервіс
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Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Мед-сервіс
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Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Васильківська, 5/7
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А