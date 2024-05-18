SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449207) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А