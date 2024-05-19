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SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (449204) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
513,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
552,39
Економія: -36,01 грн
516,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
513,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
513,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
603,77
Економія: -55,92 грн
547,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (3)
513,70 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
555,00
Економія: -36,50 грн
518,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (2)
591,54
Економія: -36,29 грн
555,25 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
499,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
497,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
525,45 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
532,18
Економія: -4,47 грн
527,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
531,02
Економія: -0,84 грн
530,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
513,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
513,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (2)
513,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (4)
513,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
513,70 грн