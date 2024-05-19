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SVR ФІЗІОПЮР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449204) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
528,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
573,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
518,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
567,16
Економія: -69,38 грн
497,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
514,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
604,40
Економія: -94,67 грн
509,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
530,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
545,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
544,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
550,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
512,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
573,80
Економія: -17,21 грн
556,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
573,80
Економія: -17,21 грн
556,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
513,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
545,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн