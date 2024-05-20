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SVR ФІЗІОПЮР ТОНІК тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одеса (449199) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
550,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
549,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
548,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (3)
549,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
552,71
Економія: -52,80 грн
499,91 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
555,10 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
555,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
573,80
Економія: -17,21 грн
556,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
555,10 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
555,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
544,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
511,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
515,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
550,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
509,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (3)
512,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
544,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
512,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
544,46 грн