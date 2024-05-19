Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSVR ФІЗІОПЮР ТОНІК тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ФІЗІОПЮР ТОНІК тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449199) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
562,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
526,53 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
562,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
569,75 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
551,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
527,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
551,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
607,36
Економія: -74,30 грн
533,06 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
482,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
593,31
Економія: -83,58 грн
509,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
482,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (4)
557,76 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
506,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
510,14 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
482,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
550,53 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -18,43 грн
595,87 грн