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SVR ГІДРАЛЬЯН ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 40 мл - Київ (449176) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
674,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
718,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
805,95
Економія: -161,15 грн
644,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
677,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
670,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
675,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (1)
675,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Лісовий, 23
Всього: упаковка (1)
674,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (1)
691,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
673,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
672,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
670,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (1)
676,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
672,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Вишневе, вул. Європейська, 15
Всього: упаковка (1)
672,07 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
754,65
Економія: -150,90 грн
603,75 грн