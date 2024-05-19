SVR СПІРІАЛЬ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПІРАНТ БЕЗ СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449150) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Біла ромашка
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Полярна, 8
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Будь здоровий
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33