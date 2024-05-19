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SVR СПІРІАЛЬ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПІРАНТ БЕЗ СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449150) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
379,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
395,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
378,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
471,15
Економія: -14,13 грн
457,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
471,15
Економія: -14,13 грн
457,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
471,15
Економія: -14,13 грн
457,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
391,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
420,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
435,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
393,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
471,15
Економія: -14,13 грн
457,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
394,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
471,15
Економія: -14,13 грн
457,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
440,15
Економія: -13,20 грн
426,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
401,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
423,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
471,15
Економія: -14,13 грн
457,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
368,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
440,15
Економія: -13,20 грн
426,95 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (3)
440,15
Економія: -13,20 грн
426,95 грн