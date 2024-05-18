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SVR СПІРІАЛЬ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПІРАНТ БЕЗ СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449150) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
392,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
397,62 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
422,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
420,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
394,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
392,62 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
433,00
Економія: -81,00 грн
352,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
412,00
Економія: -60,00 грн
352,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -60,00 грн
352,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
426,91 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (2)
418,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
418,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (3)
393,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
420,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
420,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (3)
421,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
394,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
391,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
420,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
389,99 грн