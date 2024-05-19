Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяRILASTIL ACNESTIL МУСС ОЧИЩУЮЧИЙЦіни в аптеках

RILASTIL ACNESTIL МУСС ОЧИЩУЮЧИЙ 150 мл - Київ (808103) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
495,68
Економія: -90,70 грн
404,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
400,64
Економія: -61,13 грн
339,51 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
342,04 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
405,58
Економія: -57,13 грн
348,45 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
405,17 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
413,04 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
359,14 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
500,00 грн