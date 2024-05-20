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АВЕН МУС ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 150 мл - Одеса (642207) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
623,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
521,84
Економія: -23,52 грн
498,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
521,19
Економія: -22,87 грн
498,32 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
607,60 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (2)
607,60 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
517,41
Економія: -19,09 грн
498,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
630,59 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
520,89
Економія: -22,57 грн
498,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
518,95
Економія: -20,63 грн
498,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
520,79
Економія: -22,47 грн
498,32 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
607,60 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
647,40
Економія: -19,42 грн
627,98 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
623,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
526,77
Економія: -28,45 грн
498,32 грн