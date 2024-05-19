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АВЕН МУС ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 150 мл - Київ (642207) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
647,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
647,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
585,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
647,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
603,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
603,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
527,22
Економія: -28,90 грн
498,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (6)
647,40
Економія: -19,42 грн
627,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
603,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
522,14
Економія: -23,82 грн
498,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
585,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
603,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (6)
585,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
522,54
Економія: -24,22 грн
498,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
526,23
Економія: -27,91 грн
498,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
647,40
Економія: -19,42 грн
627,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
647,40
Економія: -19,42 грн
627,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
603,75
Економія: -18,11 грн
585,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
621,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (3)
585,00 грн