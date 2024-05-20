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URIAGE ОЧИЩАЮЧЕ МОЛОЧКО 250 мл - Одеса (471011) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
495,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
486,10 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
486,10 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
486,10 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
486,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
494,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
470,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
470,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
474,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
474,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
493,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
492,87 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
457,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
436,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
483,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
474,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
480,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
513,24
Економія: -41,36 грн
471,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
502,23 грн