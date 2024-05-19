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URIAGE ОЧИЩАЮЧЕ МОЛОЧКО 250 мл - Київ (471011) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
494,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
496,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
496,28 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
436,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
516,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
494,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
502,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
502,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
436,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
415,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
415,52 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
415,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
473,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
440,56 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
415,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
436,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
498,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
Всього: упаковка (1)
415,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
475,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
496,10 грн