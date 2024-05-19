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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЛАВАНТЕ 500 мл - Львів (461758) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
675,55 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
675,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (2)
612,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
555,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
675,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
643,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (4)
594,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
555,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
555,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 52
Всього: упаковка (1)
555,45 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
605,00
Економія: -30,25 грн
574,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (1)
675,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
643,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
675,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
720,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
704,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
687,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
753,34 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
555,45 грн