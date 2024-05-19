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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЛАВАНТЕ 500 мл - Київ (461758) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
704,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
753,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
704,58 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
555,45 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
612,68 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
612,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
687,83 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
648,00
Економія: -19,44 грн
628,56 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
643,31 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
704,58 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
624,50 грн
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
687,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
439,35 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
720,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
612,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
720,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (1)
675,55 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
605,00
Економія: -30,25 грн
574,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
643,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
675,55 грн