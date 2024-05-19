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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЛАВАНТЕ 200 мл - Київ (461646) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
403,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
375,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
389,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
394,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
387,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
354,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
372,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
364,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
371,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
386,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (2)
361,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
361,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
353,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
390,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
406,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, просп. Свободи, 15/1
Всього: упаковка (2)
386,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
405,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
387,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Клавдіївська, 34
Всього: упаковка (1)
363,61 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
350,00 грн