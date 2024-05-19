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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ ЗОЛОТИСТИЙ 50 мл - Львів (450515) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
605,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
659,10 грн
В інших містах:
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
496,31
Економія: -3,53 грн
492,78 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 221
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
544,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
447,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
552,85 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
566,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
542,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
618,52
Економія: -123,29 грн
495,23 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Відродження, 16
Всього: упаковка (1)
571,30 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом