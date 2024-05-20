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URIAGE БАР'ЄСАН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ТОНАЛЬНИЙ КРЕМ SPF 50+ СВІТЛИЙ 50 мл - Одеса (450507) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
602,77 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
607,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
558,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
560,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
538,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
556,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
557,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
600,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
598,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
556,94 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
569,00
Економія: -90,00 грн
479,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
569,00
Економія: -90,00 грн
479,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
662,83
Економія: -127,76 грн
535,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
614,28
Економія: -41,74 грн
572,54 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
550,00
Економія: -71,00 грн
479,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
542,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
579,23
Економія: -1,50 грн
577,73 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
533,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
583,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
672,30
Економія: -20,17 грн
652,13 грн